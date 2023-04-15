Брызгалов: «Везину Трофи» в этом сезоне возьмёт кто-то из россиян

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов рассказал, что его больше всего удивило в этом сезоне НХЛ, а также предположил, кто может завоевать награду «Везина Трофи».

«Вообще в этом году меня удивил «Бостон». Весь сезон они прошли без особых очковых потерь и побили рекорд по победам в НХЛ. Отмечу и их вратаря Улльмарка.

Если говорить о награде лучшему голкиперу («Везина Трофи»), то думаю, возьмёт кто-то из наших ребят. Наши вратари в НХЛ тоже провели хороший сезон. Их «сухие» матчи и сейвы лучшее тому подтверждение», — сказал Брызгалов в интервью Legalbet.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.

Напомним, в десятку лучших вратарей сезона-2022/2023 по версии NHL Network вошли голкипер «Тампы» Андрей Василевский, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».