Брызгалов: «Везину Трофи» в этом сезоне возьмёт кто-то из россиян

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов рассказал, что его больше всего удивило в этом сезоне НХЛ, а также предположил, кто может завоевать награду «Везина Трофи».
«Вообще в этом году меня удивил «Бостон». Весь сезон они прошли без особых очковых потерь и побили рекорд по победам в НХЛ. Отмечу и их вратаря Улльмарка.
Если говорить о награде лучшему голкиперу («Везина Трофи»), то думаю, возьмёт кто-то из наших ребят. Наши вратари в НХЛ тоже провели хороший сезон. Их «сухие» матчи и сейвы лучшее тому подтверждение», — сказал Брызгалов в интервью Legalbet.
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.
Напомним, в десятку лучших вратарей сезона-2022/2023 по версии NHL Network вошли голкипер «Тампы» Андрей Василевский, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».
- 15 апреля 2023
-
12:26
-
12:07
-
11:43
-
11:24
-
11:12
-
11:01
-
10:34
-
10:15
-
09:59
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
08:33
-
08:14
-
07:52
-
06:12
-
05:36
-
00:31
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:21
-
23:07
-
22:51
-
22:37
-
22:18
-
21:47
-
21:20
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13