«Это будет зависеть от того, как мы будем играть». Билялетдинов — о результативности ЦСКА
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как команда планирует сдерживать грозное нападение столичного ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.
Напомним, армейский клуб является лидером плей-офф по заброшенным шайбам (63), превосходя казанский клуб на 18 голов.
«Это будет зависеть от того, как мы будем играть. Если они будут создавать, значит, мы где-то неправильно играем. Нужно постараться сыграть правильно, чтобы не дать им такую возможность», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».
Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.
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