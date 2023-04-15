«Это будет зависеть от того, как мы будем играть». Билялетдинов — о результативности ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как команда планирует сдерживать грозное нападение столичного ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

Напомним, армейский клуб является лидером плей-офф по заброшенным шайбам (63), превосходя казанский клуб на 18 голов.

«Это будет зависеть от того, как мы будем играть. Если они будут создавать, значит, мы где-то неправильно играем. Нужно постараться сыграть правильно, чтобы не дать им такую возможность», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».

Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.