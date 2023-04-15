Радулов: финал — это круто, ради таких матчей мы пришли когда-то в хоккей

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда сыграет со столичным ЦСКА.
«Финал – это круто. Это то, ради чего мы пришли когда-то в хоккей, ради таких матчей за Кубок. Когда ты имеешь всё или ничего. К этому нужно относиться с уважением, ценить, потому что не всегда удаётся добраться до этой стадии. Я испытывал радость победы и горечь поражения. Когда ты проигрываешь – это не самое приятное чувство. Но нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей», — приводит слова Радулова пресс-служба «Ак Барса».
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».
Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.
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