Радулов: финал — это круто, ради таких матчей мы пришли когда-то в хоккей

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда сыграет со столичным ЦСКА.

«Финал – это круто. Это то, ради чего мы пришли когда-то в хоккей, ради таких матчей за Кубок. Когда ты имеешь всё или ничего. К этому нужно относиться с уважением, ценить, потому что не всегда удаётся добраться до этой стадии. Я испытывал радость победы и горечь поражения. Когда ты проигрываешь – это не самое приятное чувство. Но нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей», — приводит слова Радулова пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».

Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.