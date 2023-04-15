Нападающий «Миннесоты»: Элиас Петерссон похож на Павла Дацюка, когда играет

Нападающий «Миннесоты Уайлд» и бывший капитан сборной Швеции U20 Йоэль Эрикссон Эк поделился мнением об игре соотечественника, форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петерссона.

«Если вы спросите кого-нибудь из этой команды, все скажут, что видят в нём что-то особенное. Он был ещё на год моложе всех. Он никогда не был парнем, который много говорил, но вы знали, что он станет отличным игроком.

Если вы посмотрите на его навыки, они невероятны. Он похож на Павла Дацюка, когда играет. То, что он может создать для себя на льду, довольно редко», — приводит слова Эрикссона Эка The Athletic.

Отметим, что Петерссон стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» в завершившемся регулярном чемпионате со 102 очками. Форвард разделил первое место в клубной гонке снайпером с Андреем Кузьменко (у обоих — по 39 голов).