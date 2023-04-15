Евгений Кузнецов отреагировал на отставку главного тренера «Вашингтона» Лавиолетта

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на отставку главного тренера команды Питера Лавиолетта.

«Он замечательный человек, и я желаю ему всего наилучшего… он дал нам только хорошее.

Каждый раз, когда у вас появляется новый тренер, игроки по какой-либо причине находят другой уровень мотивации, чтобы, выйдя на лёд под руководством нового парня, который никогда вас не тренировал, показать ему, сколько времени на льду вы заслуживаете и на что вы готовы, чем готовы жертвовать, чтобы выигрывать матчи. Показать, какого типа ты игрок, какого типа твои товарищи по команде. Таким образом, новый тренер может изменить команду намного больше, чем новый игрок или пара новых игроков. Я думаю, вы увидите небольшие изменения в нашем менталитете», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

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