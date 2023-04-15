Вайсфельд назвал имена российских игроков, которые превзошли ожидания в регулярке НХЛ

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд назвал имена российских игроков, которые превзошли ожидания в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023. Кроме того, специалист поразмышлял о том, что сыграл ниже своего уровня.

«Думаю, что Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» показал результат выше ожидаемого. Если он так сыграл в сезоне, значит, выбрал правильный момент для переезда в НХЛ. Другой вопрос, никто не знает, что было бы, если бы Кузьменко уехал за океан раньше. Можно только гадать. Но то, что сейчас у него всё хорошо сложилось, — это медицинский факт.

Очень хорошо себя проявил молодой Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс». Он тоже сыграл выше ожиданий.

Сложно с ходу сказать, от кого ждали большего. Не могу назвать никого, кто бы явно провалился. Можно вспомнить Игоря Шестёркина. Но он всё равно сыграл сильно. Так что не попадает в эту категорию. То же самое касается Владимира Тарасенко, учитывая его травмы. Он не провалил сезон, сыграл нормально. Обменяли его исключительно по экономическим соображениям, не связанным с игрой.

А Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Артемий Панарин выступили на своём уровне», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Отметим, что Капризов, Кучеров и Панарин стали лучшими бомбардирами своих команд. Форвард «Миннесоты Уайлд» при этом — ещё и лучшим снайпером. Кузьменко разделил лавры лучшего снайпера «Ванкувера» с Элиасом Петтерссоном.