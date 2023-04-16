Журналист The Athletic: Кросби и Малкин — подарки, которые нужно лелеять и поддерживать

Журналист The Athletic Роб Росси на своей странице в «Твиттере» рассказал, что владелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье хочет, чтобы Евгений Малкин и Крис Летанг завершили карьеру в его клубе. Кроме того, обозреватель прокомментировал слова своего коллеги Пьера Лебрюна, сообщившего, что уволенный генменеджер «пингвинов» Рон Хекстолл хотел совершить смелые обмены.

«Сидни Кросби не заинтересован в уходе из «Пингвинз». Марио Лемье хотел, чтобы Евгений Малкин и Крис Летанг закончили карьеру в «Питтсбурге».

Что я думаю о словах Лебрюна о том, что, по его мнению, Хекстолл действительно хотел провернуть смелые обмены, но у владельцев были другие планы? Я очень уважаю своего коллегу. Я также знаю, что мне говорили. Марио Лемье понимал, что Кросби, Малкин и Летанг — это подарки, которые нужно лелеять и поддерживать. Последнее руководство так к ним не относилось», — говорится в сообщении.

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