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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» поделился мнением о 19-летнем российском защитнике

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» поделился мнением о 19-летнем российском защитнике
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир поделился мнением о 19-летнем российском защитнике Артёме Гурьеве. Ранее «акулы» заключили контракт новичка с молодым хоккеистом.

«Артём — упорный и конкурентоспособный защитник. Он демонстрировал постоянный прогресс в ОХЛ и использует свои габариты в своих интересах, выходя против соперников», — приводит слова Грира официальный сайт «Сан-Хосе».

Последний сезон российский защитник провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Петерборо Питс», а затем, после обмена, за «Флинт Файрбёрдс». Гурьев провёл лучший сезон в карьере в плане результативности, забросив семь шайб, отдав девять голевых передач и суммарно набрав 16 очков. Россиянин помог «Файрбёрдс» выйти в плей-офф, где команда вылетела в семиматчевом противостоянии в первом раунде.

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