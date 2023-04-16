Сидни Кросби высказался о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф впервые за 17 лет

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о невыходе в плей-офф. «Пингвины» пропустят розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2006 года, когда канадец был новичком.
«Когда ты начинаешь проходить через определённые матчи в течение года, в которых команда упускает победу, и видишь, насколько мы были близки к успеху, это сложно. Это тонкая грань. Ты понимаешь, что вам нужно соревноваться и стремиться к этому каждый год, но когда ты смотришь со стороны на все эти ситуации, то понимаешь это ещё больше.
Я просто надеюсь, что мы извлечём урок из этого. Я думаю, что это самое важное. Независимо от ситуации, выиграете вы или проиграете в первом раунде или во втором раунде, вы в любом случае должны извлечь из этого урок. Мы в той ситуации, когда у нас будет много времени, чтобы проанализировать всё и извлечь уроки. Надеюсь, что наша команда замотивирована из-за того, что мы прошли через это», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
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