Малкин — лидер сезона НХЛ среди россиян по штрафным минутам, А. Свечников — третий

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лидером НХЛ среди россиян в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 по количеству штрафных минут, сообщается на официальном сайте лиги.

36-летний форвард «пингвинов» сыграл 82 матча и набрал 82 минуты штрафа. Вторым стал защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров, на счету которого суммарно 80 минут в штрафном боксе в 82 встречах. В топ-10 также попали Андрей Свечников (71 в 64), Клим Костин (66 в 57), Евгений Кузнецов (56 в 81), Михаил Сергачёв (53 в 79), Александр Овечкин (47 в 73), Яков Тренин (47 в 77), Кирилл Капризов (45 в 67) и Александр Романов (43 в 76).

Из россиян, проведших хотя бы 30 матчей, меньше всего штрафных минут у Валерия Ничушкина (две в 53 встречах), Ильи Михеева (две в 46) и Александра Алексеева (четыре в 32).