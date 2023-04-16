Малкин — лидер сезона НХЛ среди россиян по штрафным минутам, А. Свечников — третий

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лидером НХЛ среди россиян в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 по количеству штрафных минут, сообщается на официальном сайте лиги.
36-летний форвард «пингвинов» сыграл 82 матча и набрал 82 минуты штрафа. Вторым стал защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров, на счету которого суммарно 80 минут в штрафном боксе в 82 встречах. В топ-10 также попали Андрей Свечников (71 в 64), Клим Костин (66 в 57), Евгений Кузнецов (56 в 81), Михаил Сергачёв (53 в 79), Александр Овечкин (47 в 73), Яков Тренин (47 в 77), Кирилл Капризов (45 в 67) и Александр Романов (43 в 76).
Из россиян, проведших хотя бы 30 матчей, меньше всего штрафных минут у Валерия Ничушкина (две в 53 встречах), Ильи Михеева (две в 46) и Александра Алексеева (четыре в 32).
- 16 апреля 2023
-
11:40
-
11:19
-
11:01
-
10:41
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
09:33
-
09:04
-
08:45
-
08:32
-
07:00
- 15 апреля 2023
-
23:57
-
23:40
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:10
-
22:55
-
22:43
-
22:28
-
22:14
-
21:53
-
21:45
-
21:39
-
21:33
-
21:21
-
20:48
-
20:23
-
19:50
-
19:32
-
18:53
-
18:13
-
17:29
-
17:17