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«Это пугает». Защитник «Рейнджерс» — об игре Шестёркина

«Это пугает». Защитник «Рейнджерс» — об игре Шестёркина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер поделился мнением о российском вратаре команды Игоре Шестёркине.

«Вы можете видеть, как он сфокусирован. Он привносит интенсивность команде на льду. Это многое значит. Это то, что вы хотите видеть от своего первого номера.

Откровенно говоря, это пугает. Когда он входит в этот режим, в эту зону, он лучший вратарь в мире. Его способности потрясающие, и в последний месяц или около того он развил их ещё больше, что кажется трудным. Но он особенный», — приводит слова Миллера официальный сайт НХЛ.

Напомним, 27-летний Шестёркин в нынешнем сезоне принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед при коэффициенте надёжности 2,48 и 91,6% отражённых бросков.

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