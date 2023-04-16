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«Просто потерял себя». Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин — о неудачном периоде сезона НХЛ

«Просто потерял себя». Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин — о неудачном периоде сезона НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мыслями о неудачных моментах сезона.

«В начале сезона я играл неплохо. В середине сезона резко стал выступать хуже, а затем попытался найти свою игру. Думаю, я нашёл её, и, надеюсь, она сохранится.

Я пропустил 15 голов в четырёх матчах с 26 ноября по 5 декабря? Я просто потерял себя.

Я теряю свою игру, поэтому мне просто нужно расслабиться. Я дал отдых своей голове и просто начал делать то, что мне нужно. Это словно ходить — не нужно думать, какой ногой нужно двигать», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 27-летний Шестёркин в нынешнем сезоне принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед при коэффициенте надёжности 2,48 и 91,6% отражённых бросков.

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