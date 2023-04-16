Р. Линдгрен: в прошлом сезоне показатели Шестёркина были исторически хороши
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен поделился мнением об игре российского вратаря Игоря Шестёркина.
«В последнее время он был в ударе. В прошлом сезоне его показатели были исторически хорошими, их действительно трудно повторить. Но кажется, что за последние два месяца или что-то около того он вывел свою игру на другой уровень, и это, безусловно, очень хорошо для нас», — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.
Напомним, 27-летний Шестёркин в нынешнем сезоне принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед при коэффициенте надёжности 2,48 и 91,6% отражённых бросков.
«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз». Серия начнётся в ночь с 18 на 19 апреля (по московскому времени).
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