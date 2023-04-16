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«Мастерство не стареет». Канарейкин — о работе Билялетдинова в «Ак Барсе»

«Мастерство не стареет». Канарейкин — о работе Билялетдинова в «Ак Барсе»
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Бывший тренер «Авангарда», «Металлурга» и «Спартака» Фёдор Канарейкин оценил работу главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

«Можно ли сказать, что лига сейчас стоит на месте, если Билялетдинов вернулся в КХЛ после трёхлетнего перерыва и сразу же вывел команду на ведущие роли? Я не думаю, что дело в стагнации лиги. Скорее, мастерство не стареет. Он в очередной раз доказывает свою состоятельность. Осенью команда находилась не в лучшей форме, но с приходом Зинэтулы Хайдяровича все процессы наладились. Билялетдинов очень долго работал в Казани, хорошо знаком с клубной системой, поэтому ему не требовалось много времени на адаптацию. Противостояние опытного Билялетдинова и молодого Фёдорова придаёт мощнейший импульс финальной серии», — цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани.

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