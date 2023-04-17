Бержерон может пропустить первый матч «Бостона» в плей-офф из-за повреждения

Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард Патрис Бержерон может пропустить стартовую игру первого раунда Восточной конференции плей-офф между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз», которая состоится в ночь на 18 апреля в 2:30 мск.

Сообщается, что центрфорвард не тренировался с командой ни в субботу, ни в воскресенье. Бержерон покинул последнюю игру регулярного сезона «Брюинз» с «Монреаль Канадиенс» (5:4) после первого периода из-за травмы верхней части тела.

«Очевидно, что сегодня у него снова был дополнительный выходной. Решение по его участию в игре будет завтра. Если он чувствует себя достаточно хорошо, он будет играть. Если нет…

Мы пытаемся следить за этим. Патрису не нужны дополнительные дни тренировок. Если он почувствует себя лучше, он будет играть. Связана ли проблема с болезнью или травмой? И то, и другое понемногу», — заявил генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини.

Капитан «Брюинз» в 78 матчах регулярного сезона набрал 58 (27+31) очков.