Павел Бучневич подвёл итоги сезона для «Сент-Луиса»

Воспитанник хоккейной школы «Северсталь», игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об итогах сезона для «блюзменов» и назвал причины неудачной игры клуба в прошедшей регулярке НХЛ.

«Сезон для команды получился не очень хорошим. Перед началом сезона ожидания были совсем другие. Печально было осознавать, что мы никуда не попали и сезон закончился так рано.

Почему не получилось выйти в плей-офф? Много факторов сложилось не так, как хотели. На протяжении сезона так и не смогли найти свою игру. Помешали травмы. Также меньшинство и большинство, которые входили в топ-5 лиги в прошлом году, не сработали совсем. Меньшинство вообще вошло в топ-3 худших в лиге. Так что надо разобраться с этим в первую очередь.

Как оценю сезон лично для себя? Считаю, что провёл этот сезон хуже по сравнению с прошлым. Хоть статистика это и не показывает, но сам понимаю, что играл хуже. Были травмы в середине сезона, которые я особо не мог контролировать. В общем, не особо хороший сезон как для меня, так и для команды.

Следил ли за играми «Северстали» в этом сезоне? Особо не получилось следить, но играл в фэнтези. Знал результаты команды, но получалось смотреть только отрывки игр, когда была возможность. Ничего критичного в смене главного тренера не вижу. Тренеры приходят и уходят. Надеюсь, что в «Северсталь» придёт хороший тренер и команда будет показывать отличную игру.

Планы на ближайшее будущее? Пока в планах посетить пару мест тут, в Америке. Потом доеду до друзей в Вегас и Нью-Йорк. Также собираюсь с друзьями в Европу на футбол», — приводит слова Бучневича пресс-служба «Северстали».

«Сент-Луис Блюз» в регулярном сезоне НХЛ занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 82 встреч.