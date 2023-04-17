Каменский: не считаю, что Знарок провалил свою работу в «Ак Барсе»

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский рассказал о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

«Я не могу судить Олега Знарка, потому что ему не дали отработать весь сезон. В новой команде нужно время, чтобы её сплотить. Знарок начал эту работу, а Билялетдинов помогал ему в другом статусе.

Как Билялетдинову удалось быстро изменить «Ак Барс» после увольнения Олега Знарка? Он был советником Знарка, знал эту команду. Ему не пришлось с нуля всё изучать, он сразу вошёл в работу. Я не хочу принизить его заслугу, но была бы другая история, если бы он пришёл в команду из другого места. При этом Зинэтула Хайдярович оперативно поставил свою игру, привил свою фирменную дисциплину. Всё это сработало, но это лично для меня не значит, что Знарок провалил свою работу. Только после полного сезона я бы взялся его оценивать.

Знарку будет несложно найти работу после увольнения. Тренер с такой победной историей точно получит хорошее предложение.

Рассматривал ли «Спартак» Знарка в этот раз? Он уже работал в клубе, но в этот раз его кандидатуры у совета директоров на рассмотрении не было», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.