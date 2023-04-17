Тардиф: надеюсь, Россия и Беларусь скоро вернутся, это будет означать окончание конфликта

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров.
«Я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в ИИХФ, потому что это будет означать, что конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») окончен.
Мы примем окончательное решение об этих странах для Олимпийских игр — 2026 в марте 2024 года, потому что вскоре после этого мы начнём олимпийскую квалификацию и Беларусь должна будет принять в ней участие.
Как у человека у меня есть собственное понимание ситуации. Но с моей позиции руководителя ИИХФ я должен принять решение, следуя нашему исполнительному комитету и защищая наши соревнования», — приводит слова Тардифа Inside the Games.
Напомним, ранее ИИХФ объявила о создании нового международного хоккейного трофея — награды «Игрок года».
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