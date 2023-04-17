Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (4:1, 1-0).
«Игра получилась красивой и бурной. Было много моментов и столкновений. Хорошая игра для зрителей и болельщиков — наверняка все с удовольствием смотрели.
Гол Галиева? Это заслуга всей команды и, конечно же, тренерского штаба. Игра из этого и складывается: кто кого обхитрит и допустит меньше ошибок, тот и выиграет. На сегодняшний день «Ак Барс» забил больше голов, хотя у ЦСКА тоже были моменты. Если бы они их забили, то игра могла бы перевернуться в другую сторону. Но тем и интересен хоккей», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 17 апреля 2023
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