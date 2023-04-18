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«Российский фактор исчезает?» Феррари — о финальном рейтинге драфта-2023 от НХЛ

«Российский фактор исчезает?» Феррари — о финальном рейтинге драфта-2023 от НХЛ
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Североамериканский журналист Тони Феррари отреагировал на места российских игроков в окончательном списке драфта-2023 от центрального скаутского бюро НХЛ. Напомним, форвард «Сочи» Матвей Мичков занял второе место. Даниил Бут из «Локомотива» — девятый, Михаил Гуляев из «Авангарда» — на 10-й позиции.

«Российский фактор исчезает? Вместе с Мичковым Даниил Бут (9) и Михаил Гуляев (10) вошли в топ-10, несмотря на неопределённость относительно того, какие места игроки из России получат на драфте 2023 года. В первом раунде команды всё же выберут несколько россиян, несмотря на конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»).

Выбор по-прежнему остаётся за командами, но, судя по списку скаутского бюро НХЛ, российского фактора может и не быть, как некоторые заставляют вас думать», — сказано в статье.

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