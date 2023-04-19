Кучеров обошёл Ягра в списке лучших игроков по количеству матчей плей-офф с 3+ очками

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В этой игре одним голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, эта игра стала 21-й для форварда, когда он набрал три и более очка за один матч плей-офф НХЛ.

Кучеров стал четвёртым в рейтинге лучших хоккеистов по этому показателю за всю историю лиги. Он обогнал легендарного Яромира Ягра, к которого было всего 20 таких встреч.

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который принял участие в 59 таких матчах для себя. На втором месте расположился Марк Мессье (30), а третья строчка за Яри Курри (28). Четвёртое место Кучеров делит вместе с Дени Саваром.