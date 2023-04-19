Кучеров обошёл Ягра в списке лучших игроков по количеству матчей плей-офф с 3+ очками

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.
В этой игре одним голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, эта игра стала 21-й для форварда, когда он набрал три и более очка за один матч плей-офф НХЛ.
Кучеров стал четвёртым в рейтинге лучших хоккеистов по этому показателю за всю историю лиги. Он обогнал легендарного Яромира Ягра, к которого было всего 20 таких встреч.
Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который принял участие в 59 таких матчах для себя. На втором месте расположился Марк Мессье (30), а третья строчка за Яри Курри (28). Четвёртое место Кучеров делит вместе с Дени Саваром.
- 19 апреля 2023
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:14
-
02:47
- 18 апреля 2023
-
23:40
-
23:25
-
22:51
-
22:21
-
22:01
-
21:44
-
21:34
-
21:10
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
19:50
-
19:32
-
19:08
-
18:38
-
18:27
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
17:09
-
17:02
-
16:40
-
16:31
-
16:21
-
16:09