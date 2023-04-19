Потайчук: ребятам с грядущего драфта НХЛ надо переждать и уезжать состоявшимися игроками

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук поделился мнением, какой возраст хоккеиста он считает оптимальным, чтобы пробовать свои силы в НХЛ, и назвал претендентов на отъезд в Северную Америку среди молодых российских игроков.
«Драфт НХЛ — это как аванс для хоккеиста. Сложно сказать, кто из молодёжи готов уехать прямо сейчас. Могу сказать за Мичкова и Бута, потому что я их лично видел. Матвей и Даниил могут уехать, но получится ли у них сразу? В моё время в НХЛ уезжали уже опытные ребята.
Туда надо уезжать состоявшимся хоккеистом. Капризов — отличный пример. Он получил всё необходимое в КХЛ и сразу стал лидером и звездой «Миннесоты». Там много надо работать и без шайбы, зачастую именно этого опыта не хватает молодым ребятам.
По желанию, самоотдаче, технике ребята из списка драфта НХЛ достойные. Но надо переждать, по мне, 24–25 лет — идеальный возраст для переезда в США», — цитирует Потайчука Legalbet.
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, состоящий из европейских хоккеистов. В первую десятку вошли три российских игрока. Форвард «Сочи» Матвей Мичков занял второе место. Даниил Бут из «Локомотива» — девятый, Михаил Гуляев из «Авангарда» — на 10-й позиции. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.
Лидером общего рейтинга является канадский вундеркинд Коннор Бедард.
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