Потайчук: ребятам с грядущего драфта НХЛ надо переждать и уезжать состоявшимися игроками

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук поделился мнением, какой возраст хоккеиста он считает оптимальным, чтобы пробовать свои силы в НХЛ, и назвал претендентов на отъезд в Северную Америку среди молодых российских игроков.

«Драфт НХЛ — это как аванс для хоккеиста. Сложно сказать, кто из молодёжи готов уехать прямо сейчас. Могу сказать за Мичкова и Бута, потому что я их лично видел. Матвей и Даниил могут уехать, но получится ли у них сразу? В моё время в НХЛ уезжали уже опытные ребята.

Туда надо уезжать состоявшимся хоккеистом. Капризов — отличный пример. Он получил всё необходимое в КХЛ и сразу стал лидером и звездой «Миннесоты». Там много надо работать и без шайбы, зачастую именно этого опыта не хватает молодым ребятам.

По желанию, самоотдаче, технике ребята из списка драфта НХЛ достойные. Но надо переждать, по мне, 24–25 лет — идеальный возраст для переезда в США», — цитирует Потайчука Legalbet.

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, состоящий из европейских хоккеистов. В первую десятку вошли три российских игрока. Форвард «Сочи» Матвей Мичков занял второе место. Даниил Бут из «Локомотива» — девятый, Михаил Гуляев из «Авангарда» — на 10-й позиции. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.

Лидером общего рейтинга является канадский вундеркинд Коннор Бедард.