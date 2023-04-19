26-летний защитник продлил контракт с «Витязем»

Защитник Владислав Валенцов заключил новый контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.
«Очень рад остаться в клубе, даже счастлив! Нравится организация и всё в нашем клубе. Два года – отличный контракт, я доволен!» — приводит слова Валенцова сайт «Витязя».
В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник провёл за команду 52 игры и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+10». В розыгрыше Кубка Гагарина Валенцов сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, «Витязь» занял шестое место в регулярке, набрав 76 очков после 68 сыгранных встреч. В плей-офф подмосковная команда уступила «Локомотиву» со счётом 1-4 в серии.
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