Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

26-летний защитник продлил контракт с «Витязем»

26-летний защитник продлил контракт с «Витязем»
Комментарии

Защитник Владислав Валенцов заключил новый контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Очень рад остаться в клубе, даже счастлив! Нравится организация и всё в нашем клубе. Два года – отличный контракт, я доволен!» — приводит слова Валенцова сайт «Витязя».

В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник провёл за команду 52 игры и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+10». В розыгрыше Кубка Гагарина Валенцов сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, «Витязь» занял шестое место в регулярке, набрав 76 очков после 68 сыгранных встреч. В плей-офф подмосковная команда уступила «Локомотиву» со счётом 1-4 в серии.

Материалы по теме
Буцаев назвал ключевой эпизод серии плей-офф между «Витязем» и «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023