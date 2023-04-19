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Защитник ЦСКА Дыбленко мощнейшим броском «в девятку» забил второй гол в ворота «Ак Барса»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки защитник гостей Ярослав Дыбленко мощнейшим броском «в девятку» забил второй гол в ворота «Ак Барса». Голевыми передачами отметились Михаил Григоренко и Прохор Полтапов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.