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Ак Барс — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Защитник ЦСКА Дыбленко мощнейшим броском «в девятку» забил второй гол в ворота «Ак Барса»

Защитник ЦСКА Дыбленко мощнейшим броском «в девятку» забил второй гол в ворота «Ак Барса»
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки защитник гостей Ярослав Дыбленко мощнейшим броском «в девятку» забил второй гол в ворота «Ак Барса». Голевыми передачами отметились Михаил Григоренко и Прохор Полтапов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 12:32 (5x5)   0:2 Дыбленко (Григоренко, Полтапов) – 34:02 (5x5)

Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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