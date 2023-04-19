Игрок ЦСКА Дыбленко: против нас каждая команда пытается «убить», перебегать, перебросать

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко подвёл итог второго матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0, 1-1 в серии).

«В первом матче мы плохо сыграли второй период, из-за этого не пошла игра, было много ошибок. В этой игре всё исправили, хорошо провели второй период, забили. В целом провели ровный матч. Что касается первой встречи, в начале мы доминировали, а потом что-то не пошло, навалилось, они поймали кураж, всё у них получалось.

Новые ребята вошли в состав очень хорошо – с эмоциями, позитивной энергией, выкладывались на максимум и провели очень много работы. После первого матча не было никакой растерянности, у нас психологически устойчивая команда во всех аспектах, нет никаких проблем. Спокойно переварили, вышли на игру и выиграли.

Формат «три на пять»? В таких матчах всегда приходится проявлять героизм. Была моя ошибка, что я удалился и оставил команду втроём, благодарен, что ребята выстояли. Молодцы, Адам [Рейдеборн] выручил в ключевые моменты.

Мой первый финал в карьере? Всё нормально, никакого волнения – так, ребята пару раз подкололи (улыбается). Против нас каждая команда пытается «убить», перебегать, перебросать, всё что угодно. На нас все настраиваются, всегда ждём этого и держим удар.

Мой гол? Сам не видел, просто бросил, и всё – там вратаря закрыли, Билялов ничего не видел», — цитирует Дыбленко сайт КХЛ.

Следующие матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.