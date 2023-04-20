Вайсфельд: заявления о том, что в КХЛ плохой уровень судейства, считаю популистскими

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд порассуждал на тему возможной реформы судейского корпуса КХЛ. На недавно прошедшем совете директоров КХЛ было объявлено, что бывший президент ИИХФ Рене Фазель будет участвовать в работе с судьями в новом сезоне лиги.

«Не вижу какой-то острой необходимости в реформировании судейства. Сказать, что происходит какой-то пожар в этом направлении, было бы в корне неверно. Тем более вообще не стоит говорить о каких-то резких шагах, как в футболе было с прохождением того же полиграфа. Это, считаю, вообще было унижением арбитров. Просто когда речь заходит о судьях, все почему-то начинают смотреть «среднюю температуру тела по больнице». Вот смотрите, в любой команде есть четыре пятёрки, и первая, наверное, играет в хоккей лучше, чем четвёртая. Также и у судей – если взять 30 главных арбитров, то первые пять будут сильнее, чем последние пять. Но так как судьи обезличены, никто не будет разбираться, ведущий арбитр серьёзно ошибся или новичок. При этом никто не поднимает шум, когда судейство было хорошим. И считаю, у нас есть достаточное количество судей высокой квалификации, человек 5-7 как минимум. Понятно, что для проведения чемпионата этого недостаточно, но зато у остальных есть примеры, к которым нужно стремиться. Поэтому считаю все заявления по поводу судейства популистскими. Так же как и заявления о том, что развитие хоккея надо начинать с детей. Чего с них начинать?! Там люди отлично работают! Но, опять же, есть как хорошие тренеры, так и плохие. Популизм! Всегда поражает, когда говорят, что уровень хоккея был выше уровня судейства. Знаете, было бы странно, если бы было наоборот. Смешно! Даже представить себе такую ситуацию не могу.

Что касается непосредственно Фазеля, то мне трудно что-то комментировать, потому что не знаю, в каком виде они планируют его использовать. Даже никаких соображений нет на этот счёт. При этом замечу, что очень хорошо отношусь к Фазелю, это очень приятный в общении человек. Кстати, я начинал международную карьеру именно в тот момент, когда он был главой судейского комитета ИИХФ. Но я, правда, не знаю, чем он может быть полезен нашему судейству. Если бы сказали, чем конкретно он будет заниматься, было бы проще дискутировать», — цитирует Вайсфельда BetOn.

Ранее один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея Юрий Карандин был расстроен решениями некоторых судей в плей-офф КХЛ, которые пропускают явные грубые нарушения, чем способствуют грязной игре.