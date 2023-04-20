Ткачук — о победе во втором матче с «Бостоном»: не хотели отдавать серию в самом её начале

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал победу во втором матче серии с «Бостоном» (6:3). «Пантерз» сравняли счёт в серии, забив четыре шайбы в третьем периоде.

«Мы всегда верим в свою игру. Мы знали, что это будет сложная задача, но сидеть и просто отдавать серию в самом её начале — это не то, что мы хотим. Мы уверенно играем против кого угодно, и перед третьим периодом мы говорили о том, что в конце концов мы должны выиграть сегодня здесь, если мы хотим одержать победу в серии. Так что для нашей команды было очень важно выложиться в третьем периоде», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.

Ткачук в двух матчах серии забил гол и отдал две результативные передачи. Третий матч серии пройдёт в Санрайзе 22 апреля. Начало встречи — в 2:30 мск.