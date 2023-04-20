Даниил Исаев: оборонительный хоккей Никитина — это стереотип

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев оценил прошедший сезон для ярославцев и заявил, что оборонительная игра главного тренера железнодорожников Игоря Никитина — это стереотип.
«Мы точно стали сильнее за этот сезон. Команда добавила в психологии и ментальности. Мы стали куда более устойчивые. Игорь Никитин и его помощники прививают психологию победителей. Нас учат дорабатывать каждый момент, вырывать у соперника каждое единоборство, каждое добивание. Учат всегда действовать на своём максимуме. С вратарями над психологией больше работает Рашит Давыдов. Мы очень много по этой теме общаемся именно с ним.
Я не согласен, что мы играем от обороны. Посмотрите количество бросков и голевых моментов. Практически все матчи в этом плане оставались за «Локомотивом», но не хватает реализации. Я думаю, что это стереотип и не более», — цитирует Исаева сайт КХЛ.
«Локомотив» в плей-офф уступил ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со счётом 3-4.
- 20 апреля 2023
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