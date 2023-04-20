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«Давление Торонто не влияет на Самсонова». ESPN — об игре голкипера «Мэйпл Лифс»

«Давление Торонто не влияет на Самсонова». ESPN — об игре голкипера «Мэйпл Лифс»
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Североамериканский портал ESPN оценил игру голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в розыгрыше Кубка Стэнли.

«В лице Ильи Самсонова «Лифс» нашли настоящего вратаря номер один, у него был захватывающий регулярный сезон.

На протяжении всей своей карьеры голкипер «Торонто» Мэтт Мюррей страдал от травм, и этот сезон не стал исключением: из-за проблем с бедром, лодыжкой и с сотрясением мозга он сыграл всего 26 матчей. Это был бы кошмарный сценарий для «Лифс», если бы не Самсонов. Даже если бы Мюррей был здоров перед плей-офф, Илья всё равно бы заслужил право быть фаворитом в команде.

Непринуждённое отношение к Самсонову идеально подходит для города, одержимого желанием преодолеть трудности первого раунда. Давление Торонто, которое могло бы вывести из строя других вратарей, похоже, не влияет на Самсонова», — говорится в статье.

Напомним, в первой встрече раунда плей-офф с «Тампой» (3:7) Самсонов пропустил шесть шайб и был заменён на Джозефа Уолла.

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