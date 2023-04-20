В. Крикунов: отсутствие международных турниров не должно тормозить развитие молодых ребят

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал предстоящую серию игр между Россией и Беларусью.
«Сейчас очень непростое для нас время, тем не менее отсутствие крупных международных турниров не должно тормозить развитие молодых ребят, которых в нашей стране всегда было немало. Нынешний состав сборной России состоит из очень талантливой молодёжи, и тут необходимо отдать должное главному тренеру Роману Ротенбергу и его помощникам за то, что сумели собрать такой состав. Серия игр со сборной Беларуси очень важна, и очень хорошо, что матчи пройдут в разных городах. Нет сомнений, что интерес к играм будет огромным. Нынешняя сборная – наш ближайший резерв, и я уверен, что многие ребята из этого состава будут в составе олимпийской сборной на Олимпиаде-2026, где мы обязательно выступим», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 20 апреля 2023
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