Таварес повторил достижение Могильного, оформив хет-трик в матче с «Тампой»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:2.

Главным героем матча стал нападающий «кленовых листьев» Джон Таварес, оформивший сегодня хет-трик. Канадский форвард стал четвёртым игроком «Торонто» за последние 30 лет, кому удалось забросить три шайбы в матче плей-офф НХЛ. На этом временном интервале подобного добивались Уэндел Кларк (1993), Майк Гартнер (1996) и россиянин Александр Могильный (2003).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, пропустив семь голов и отразив 27 бросков из 34. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 19 бросков из 21.