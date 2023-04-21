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Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Джона Карлсона пятилетней давности

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Джона Карлсона пятилетней давности
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В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В составе победителей двумя результативными передачами отметился американский защитник Адам Фокс, в активе которого теперь стало 6 (0+6) очков в 2 матчах плей-офф НХЛ. 25-летний защитник стал всего шестым игроком обороны в истории лиги, которому удалось набрать шесть очков в его двух первых матчах в розыгрыше плей-офф НХЛ.

Ранее подобным достижением отмечались Пьер Пилот (1964), Бобби Орр (1971), Гари Сутер (1988), Эл Макиннис (1999) и защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (2018).

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