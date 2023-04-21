Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Джона Карлсона пятилетней давности
Поделиться
В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).
В составе победителей двумя результативными передачами отметился американский защитник Адам Фокс, в активе которого теперь стало 6 (0+6) очков в 2 матчах плей-офф НХЛ. 25-летний защитник стал всего шестым игроком обороны в истории лиги, которому удалось набрать шесть очков в его двух первых матчах в розыгрыше плей-офф НХЛ.
Ранее подобным достижением отмечались Пьер Пилот (1964), Бобби Орр (1971), Гари Сутер (1988), Эл Макиннис (1999) и защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (2018).
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
07:27
-
07:00
-
06:44
-
06:27
-
06:27
-
06:17
-
05:32
-
05:00
-
04:07
- 20 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:15
-
20:54
-
20:44
-
20:28
-
20:12
-
19:46
-
19:39
-
19:22
-
19:18
-
19:04
-
18:53
-
18:40
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:39
-
17:28
Партнерский контент