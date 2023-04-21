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Купер: Василевский отказался уходить на замену после шести пропущенных шайб

Купер: Василевский отказался уходить на замену после шести пропущенных шайб
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сообщил, что хотел поменять российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского после второго периода второго матча серии с «Торонто» (3:7). Россиянин после двух периодов пропустил шесть шайб, однако отказался уходить на замену в перерыве и доиграл матч до конца.

«Я планировал поменять его после второго периода, но Василевский быстро остановил меня. И именно поэтому он лучший голкипер в мире. Он не уходит с ворот. Ещё раз снимаю шляпу перед этим парнем», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своём аккаунте в соцсети.

Василевский в прошедшем матче пропустил все семь шайб, отразив 30 бросков по воротам. Счёт в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля.

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