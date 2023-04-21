«Особенный момент». П. Кейн — о своём первом голе в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн поделился эмоциями от своего первого гола в плей-офф в составе «синерубашечников». Американский форвард забил гол и отдал две результативные передачи во втором матче серии с «Нью-Джерси» (5:1) и был признан лучшим игроком встречи.
«Это особенный момент для меня. Это именно то, зачем я и приехал играть в Нью-Йорк. В плей-офф нужно активизироваться и показывать всё, на что ты способен. Было приятно отличиться сегодня вечером», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.
В двух первых матчах серии на счету Кейна три передачи и одна заброшенная шайба. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Кейн набрал 12 (5+7) очков в 19 матчах в составе «Рейнджерс» после обмена из «Чикаго» в конце февраля.
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