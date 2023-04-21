«Локомотив» вернёт из аренды в «Амуре» нападающего Лихачёва

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил, что ярославский клуб планирует вернуть из аренды в «Амуре» нападающего Ярослава Лихачёва. Воспитанник «Локомотива» в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ стал лидером дальневосточного клуба, набрав 27 (15+12) очков в 59 матчах.
«Будет ли возвращён Лихачёв из аренды? Будет. Мы надеемся на него. Лихачёв в аренде хорошо провёл сезон, показал себя», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Прошедший сезон стал первым в КХЛ для 21-летнего нападающего. Лихачёв принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».
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