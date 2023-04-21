В «Локомотиве» сказали, планируют ли возвращать Григория Денисенко из Северной Америки

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что ярославский клуб нуждается в усилении обороны, а также рассказал, планирует ли руководство возвращать воспитанника Григория Денисенко из Северной Америки.

«Вратарской группой мы довольны, где-то есть проблемы. У нас подрастает хорошая молодёжь. В нападении нужна реализация, подумаем, что нужно сделать. Защиту я бы чуть более укрепил, есть проблемы с началом атаки.

Планируем ли возвращать Денисенко из Северной Америки? Ничего не могу сказать, у них начинается плей-офф. У Григория какие-то свои планы, пока никакой информации нет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В текущем сезоне Денисенко провёл 18 матчей за «Флориду» и отметился тремя результативными передачами. В 56 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Пантерз» 22-летний россиянин набрал 36 (12+24) очков.