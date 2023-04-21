В «Локомотиве» не ведут переговоры с нападающим московского «Динамо» О'Деллом

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил, что ярославский клуб не ведёт переговоров о подписании контракта с нападающим московского «Динамо» Эриком О'Деллом.

«Если вы помните нашу прошлую пресс-конференцию, я сказал, что мы не отказываемся от иностранцев – мы просто хотим брать качественных, которые нас устраивают, а иначе зачем. Ведём переговоры. Если сложится, если придут те, кто нам нужен, то не исключаю, что кто-то будет.

О'Делл? Не ведём переговоров», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ О'Делл набрал 31 (16+15) очко за 35 матчей. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо».