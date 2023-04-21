В «Локомотиве» высказали своё отношение к введению в КХЛ перекрёстного плей-офф

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев порассуждал на тему перекрёстного плей-офф в следующем сезоне КХЛ. На недавнем совете директоров КХЛ было объявлено, что в следующем сезоне лига планирует ввести перекрёстный плей-офф между конференциями, начиная со второго раунда Кубка Гагарина.

«Может, введение перекрёстного плей-офф подхлестнёт, появится дополнительный интерес. Просто по затратам вписаться… Если игры будут через день, то нагрузка и затраты приличные. Нормально, какой-то серьёзной проблемы нет. Если Дальний Восток выйдет, то будет сложно, но что делать. Деваться некуда», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, необходимость введения перекрёстного плей-офф стала обсуждаться из-за повторяющегося финала Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА.