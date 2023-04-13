Революционная реформа плей-офф и возвращение «Лады». Итоги совета директоров КХЛ

Алексей Морозов — о том, как лига будет жить в следующем сезоне.

Сегодня в московском Музее хоккея состоялся совет директоров КХЛ, на котором обсуждались многие насущные вопросы лиги, а также формировались задачи на будущее. Президент КХЛ Алексей Морозов в традиционном формате рассказал журналистам о главных принятых решениях и планах на новый сезон, подробно остановившись на каждой затронутой теме.

«Лада» вернулась в КХЛ

Одна из главных новостей заключается в том, что совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона. В сезоне-2023/2024 примут участие 23 клуба, включая тольяттинскую «Ладу». Спустя пять лет снова увидим тольяттинскую команду в высшем дивизионе страны. И это, конечно, не может не радовать. Команда будет выступать в Восточной конференции.

«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии. В том числе что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет. Бюджет был утверждён губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», — сказал Морозов.

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Перекрёстный плей-офф

Алексей Морозов сообщил, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.

«Перекрёстный плей-офф? У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения. Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф станет перекрёстным со второго раунда. Большинство проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержали идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — заявил руководитель.

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Совет директоров КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.KHL.ru

В КХЛ в сезоне-2023/2024 останется двухочковая система начисления очков

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о системе начисления очков в регулярном чемпионате.

«Возвращение к трёхочковой системе? Долго обсуждали эту тему. Сейчас мы видим, что идёт выравнивание клубов и больше ничьих, не делят очки, а именно играют вровень. Нынешний плей-офф это показывает и подтверждает, что стало больше матчей и серий с седьмыми матчами. На следующий год планируем оставить систему начисления очков сезона-2022/2023», — отметил Морозов.

В КХЛ сообщили о привлечении Рене Фазеля к решению проблем с судейством матчей лиги

На заседании в качестве почётного гостя присутствовал и бывший глава ИИХФ Рене Фазель. Вот как его планируют задействовать.

«Слова Крылова о судействе? Есть идеи, как доработать взаимодействие главного арбитра с клубами, с советом директоров, с лигой. Мы это будем ещё дорабатывать. Такого пункта по судейству не было, но он обратил на это внимание. Крылов хочет, чтобы было больше новых судей. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

Может ли помочь Фазель? Конечно, мы будем его привлекать. Сегодня было озвучено, что он может помогать в плане судейства. Было поручение обсудить с клубами, кого они хотят видеть в комитете, кому они доверяют», — отметил Морозов.

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Задержки по зарплате

Кроме того, Алексей Морозов не стал скрывать, что у двух команд КХЛ есть задержки по выплатам заработных плат.

«У двух клубов КХЛ действительно есть задержки по зарплатам, нам обязаны были доложить это на совете директоров. У нас стало в два раза меньше задержек заработных плат. На данный момент у команд «Барыс» и «Салават Юлаев» есть задержки на один месяц. Мы получили подтверждающие документы и гарантийные письма, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены», — подчеркнул Морозов.

Бонусы под потолком и число игроков в заявке

Президент лиги поведал о том, что бонусы отныне будут учитываться под потолком зарплат.

«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат. Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20%, которые раньше можно было не учитывать».

Потолок зарплат остаётся, всё хорошо. Есть много нюансов, связанных с числом игроков в заявке, но это рабочий момент, который сейчас обсуждается.

Пол зарплат (сейчас 315 млн рублей. — Прим. «Чемпионата») поднимается до 405 млн рублей, через сезон — до 450 млн», — добавил Морозов.

Совет директоров КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.KHL.ru

В КХЛ назвали цифру, до которой лига намерена увеличить свою аудиторию

Об аудитории в КХЛ по-прежнему серьёзно заботятся. Это важный и правильный момент.

«В новой стратегии до 2026 года прописана миссия — дарить людям хоккей высочайшего, мирового уровня. Она разбита на три большие категории: работа с аудиторией, спортивный продукт и спортсмены. Наша аудитория — 8 миллионов человек, мы поставили задачу увеличить её на 50% — до 12 миллионов. Это люди, которые будут ходить на хоккей и следить за матчами с помощью телевизионных трансляций. Мы хотим, чтобы наша лига была в России и в Европе топ‑лигой. Надо создавать комфортные условия для спортсменов, чтобы они были настоящими звёздами не только в хоккее, но и вообще в социальной жизни», — подытожил глава лиги.