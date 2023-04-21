Тренер вратарей и ассистент главного тренера «Сибири» покинули клуб
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Ассистент главного тренера «Сибири» Виталий Атюшов и тренер вратарей Вадим Тарасов покинули клуб, сообщает пресс-служба новосибирцев.
Атюшов завершил карьеру игрока в 2020 году. Специалист вошёл в тренерский штаб «Сибири» перед сезоном-2021/2022. На позиции защитника Виталий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».
Тарасов с 2013 года занимал должность тренера вратарей в «Салавата Юлаеве», где выступал ранее в качестве голкипера. За свою тренерскую деятельность также работал в штабе «Сочи». В новосибирском клубе работал с сезона-2021/2022. В бытность игрока трижды признавался лучшим голкипером чемпионатов России (1999, 2000, 2001 годы).
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