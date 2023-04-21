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Президент «Локомотива»: анализируя переходы понимаем, что в КХЛ не все в равных условиях

Президент «Локомотива»: анализируя переходы понимаем, что в КХЛ не все в равных условиях
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что уровень хоккея в текущем сезоне КХЛ снизился и средние команды смогли навязать серьёзную борьбу фаворитам. Специалист также отметил, что не все команды в лиге имеют равные возможности для подписания качественных хоккеистов.

«Потолок зарплат? У меня свой взгляд на эту ситуацию. Считаю, что появилось больше конкуренции и борьбы. Уровень хоккея стал пониже, средние команды за счёт дисциплины, работы и серьёзной борьбы стали побеждать. Надо нам выровнять условия в лиге, чтобы они были более равные. Анализируя переходы и другие нюансы мы понимаем, что не все в равных условиях», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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