Самый загадочный легионер КХЛ. Канадец из Уфы пропустил 67 матчей, но вернулся к плей-офф

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг в нынешнем сезоне не сыграл ни одного полного матча. В первой же игре с СКА в Питере канадец получил тяжёлую травму (сломал руку), после чего на льду не появлялся. Конечно, момент неприятный, но каких только травм в хоккее не было. Травму, полученную Джошем, критической точно не назовёшь, однако легионер, приехавший в КХЛ на большую зарплату, играть в хоккей в регулярном чемпионате не захотел.

Да-да, именно не захотел, потому что никакого перелома у него давным-давно нет, болячки остались позади, а нападающий даже принимал участие в некоторых тренировках первой команды. Вообще, Хо-Сэнга привозили в Россию как мастера, но с довольно специфическим характером, поведением и репутацией.

Вам это подтвердят, например, в «Нью-Йорк Айлендерс», за который Джош выступал в НХЛ и порой получал не лучшие отзывы о себе. Для КХЛ, пожалуй, это самый таинственный легионер. Хоккеист с видом добряка, любитель фотографироваться с болельщиками и показывать себя. Вот только не на хоккейной площадке, а за её пределами. Хотя Хо-Сэнга брали для того, чтобы он давал результат.

«Врачи сразу говорили, что срок восстановления Хо-Сэнга от травмы составляет четыре месяца. Потому что область, где произошла травма, сложно заживляется, малый приток крови. Четыре месяца прошло, Хо-Сэнг сейчас активно восстанавливается, катается, готовится к возвращению», — говорил генеральный директор уфимцев Ринат Баширов ещё в начале января. Но возвращение, как видим, так и не состоялось, а ведь на календаре уже 1 марта.

А вот выступление Баширова уже во второй половине февраля.

«Что касается Хо-Сэнга — в первом же матче сезона он неудачно травмировал руку. Джошуа оперировался в Германии. Врачи предупредили нас, что полное восстановление может занять от четырёх до шести месяцев. Сейчас состоялись консультации с доктором, который его оперировал. Он разрешил ему тренироваться в полном объёме, и Джошуа уже это делает. На предсезонных турнирах все специалисты отмечали умение Хо-Сэнга работать с шайбой и его неординарную игру. Болельщикам нравятся такие игроки. Понятно, что сам Джошуа расстроен. Для него в карьере в этом сезоне стоит пробел. По решению тренерского штаба и его самого Хо-Сэнг дома будет готовиться к играм плей-офф. Пока сложно что-то сказать однозначно», — заявил руководитель.

Джош Хо-Сэнг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Понятно, что гендиректору юлаевцев уже и самому было неудобно постоянно отвечать на один и тот же вопрос, в то время как хоккеист, заполнивший легионерскую позицию, продолжал лечиться. Правда, лечение, мягко говоря, затянулось.

И вот накануне из лиги пришло, казалось бы, невероятное сообщение. Нападающего Джоша Хо-Сэнга наконец-то официально вывели из списка травмированных.

«Джош получил травму в самом начале сезона, и весь сезон у него ушёл на реабилитацию. Только сейчас он начал тренироваться. Сроки, когда он сможет выйти и играть, пока непонятны. Он близок к этому, но пока непонятно, когда выйдет на лёд.

Кучеров два сезона назад пропустил регулярный чемпионат, а в плей-офф стал одним из лучших? Если Джош будет как Кучеров в плей-офф, то это супер. Для нас это будет серьёзной помощью», — заявил главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

Сравнение с Кучеровым, конечно, занимательное, но не будем забывать, что это хоккеисты абсолютно разного класса. Джошу до Никиты как до Луны, но если канадец с китайскими корнями станет главным джокером «Салавата» в плей-офф, то болельщики уфимцев будут только рады. Правда, верится в это с большим трудом.