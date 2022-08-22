Взгляд с другой стороны. Почему хейт в адрес иностранных хоккеистов — это лицемерие

Наверняка каждый слышал старую русскую пословицу «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». В своём широком смысле она значит, что корень проблем в первую очередь нужно искать в себе. Это очень хорошо подходит для описания нынешней ситуации с легионерами в КХЛ. Вернее, с уже бывшими легионерами.

С конца февраля иностранцы стали массово покидать Россию. Кто-то был не в силах сдерживаться и высказывался после отъезда. Часть — как финны из «Сибири» — прощалась с нашей лигой, кажется, чуть ли не со слезами на глазах. Часть же была рада уехать домой. В условиях неопределённости и нестабильности это вполне нормальная реакция.



Тем непонятнее хейт в адрес высказывающихся иностранцев.

Не всё неуважение, что выглядит как критика

Понятное дело, мы не берём в расчёт тех, кто объективно перегибает палку — например, того же Доминика Гашека, который играл в России давным-давно, однако продолжает вбрасывать порой совершенно безрассудные мысли. Но что касается остальных: почему им нельзя покритиковать что-то в организации КХЛ или своих клубов, если объекты заслуживают критику?



Возьмём бывшего защитника «Трактора» Лоуренса Пилута. В начале июля челябинцы пошли ему навстречу и расторгли контракт со шведом, благодаря чему тот подписал соглашение с «Баффало Сэйбрз». В середине августа он высказался об отъезде из КХЛ.



«Я просто ощущал… что мне нельзя туда возвращаться. После начала спецоперации я уже морально не был готов играть в России.



Я чувствовал волнение. Имею в виду, что ничего от нас не зависело. И я, и другие легионеры имели на руках контракты. Поэтому мы не могли просто взять и уехать. Однако как только сезон подошёл к концу, мы как можно быстрее разъехались по домам. Это было действительно странное время.



На второй год в «Тракторе» у меня всё было прекрасно. Я чувствовал, что вырос. Хоть и очков набирал не так много, мне кажется, я показывал достаточно солидный хоккей. А когда подошло время плей-офф, получил шанс проверить свои силы на уровне ещё выше… Полагаю, тогда я на самом деле стал более универсальным и смог обрести стабильность», — сказал Пилут в интервью Buffalo New.

После этого на шведа вылился поток критики за двойные стандарты, за неуважение к России и к «Трактору». Но справедливо ли такое отношение к нему? Да, он не считает правильным с моральной точки зрения выступать в КХЛ, однако каждый имеет право выбирать, где работать. Разве нет? Да и к тому же он не сказал ничего плохого — ни о стране, ни о КХЛ, ни о «Тракторе». Даже наоборот — отметил, что игра за челябинцев помогла ему вырасти в профессиональном плане. Разве это не похвала как клуба, так и лиги? Кроме того, швед действительно выкладывался на полную в матчах за «Трактор». Он установил клубный рекорд по числу заблокированных бросков в рамках одного регулярного чемпионата (93)! Что может охарактеризовать профессиональное отношение спортсмена лучше?



По итогу же Пилута поливают грязью за мнение, единственная проблема которого заключается в том, что оно не общепринятое. Это точно хоккеист проявил неуважение, а не наоборот?

Лоуренс Пилут Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А точно ли грубое слово вылетало?

Пока что мы обсудили на примере Пилута тех игроков, которых совершенно незаслуженно и практически безосновательно хейтят. Тут я хотел бы перейти к тем иностранцам, которые после февраля уезжали и выступали с резкой критикой в адрес России, КХЛ или клуба, но, честно говоря, даже и вспомнить таких не смог.



Если почитать критические отзывы иностранцев, по сути, найти действительно неприемлемую, жёсткую или абсурдную критику очень сложно. Большинство якобы критических комментариев бывших легионеров заключают в себе лишь несогласие с тем, что происходит в стране, указание на слабые места в организации КХЛ, порой — истории о разных странных моментах, а во многом — открытое беспокойство за себя и своих близких. Хоккеисты — такие же люди, как и мы. Разве у них нет права беспокоиться о себе? Особенно во времена неспокойные, непонятные, неоднозначные.



Особенно когда ты находишься вдали от родных, от тех, кто может тебе помочь и кто хотя бы говорит на твоём родном языке. Конечно, сами хоккеисты сделали выбор в пользу игры в России, но разве они могли предполагать, что настанут неспокойные времена? Я думаю, и вам хотелось бы во время грозы находиться в своём доме, а не в чужом поле.

Да и хоть какая-то объективная критика, поступавшая от игроков, — разве это грешно? Нашу лигу, бывает, критикуют и российские игроки, СМИ, специалисты. Почему же это не разрешено иностранцам? Они полноправные участники всего процесса, поэтому у них есть право голоса. И это даже хорошо, когда дело касается объективной критики. Ведь именно так можно понять, где и какие нужны изменения, чтобы КХЛ стала лучше.



«Что же делать, если критика необъективна?» — спросите вы. Ну, слушайте. Неужели каждый из нас лишь хорошими словами высказывался о бывшей работе, если что-то не нравилось? Да, спорт создан не только для самих спортсменов, но и для болельщиков. Однако в чём проблема, если спортсмен уважительно относится к фанатам, пока играет за клуб? Знает ли он их лично или достаточно хорошо, чтобы уже потом, после ухода из клуба, скрывать настоящие мысли о команде, боясь неловким словцом задеть чувства уже бывших фанатов?

Вы заботитесь о чувствах бывших коллег по работе или коллег из других отделов, когда хотите высказаться о минусах старой работы? Честно говоря, сомневаюсь.



Понятное дело, это касается лишь моментов, когда человек не уходит от конструктивной критики в сторону поливания грязью и не превращается в условного Гашека.

С деньгами мил, без них — постыл?

Ещё один любимый пункт в графе «за что можно наехать на бывших легионеров» — они получали наши деньги!



Во-первых, это деньги владельцев клубов, которые в любом случае пошли бы на нужды команды. Не на наши нужды. И не на молодых игроков — никто в здравом уме не отказался бы от легионера в пользу молодого парнишки из МХЛ, особенно в разгар плей-офф. Для таких ребят существует лимит на легионеров, который и освобождает для них места. Остальное в любом случае пойдёт на иностранцев. В общем, слабый аргумент.

Во-вторых, если человек получает деньги за работу, он в первую очередь должен выкладываться на тренировках и в матчах. Разве не это суть работы? Да, для спортсменов хоккей — это прежде всего работа, а не развлечение. Имея короткую по времени карьеру (не всем быть Яграми), они пытаются заработать достаточно, чтобы обеспечить себя и свою семью. Вот что является главным. Не лицемерно ли требовать от них лишь хороших слов, делая упор на то, что они получают «наши» деньги?



Само собой, уважение должно оставаться в любом случае, но это вопрос воспитания и морали человека, а не того, сколько и где он зарабатывал. И, повторюсь, это не значит, что человек должен говорить лишь хорошее и молчать, если ему что-то не нравилось. Только благодаря конструктивной критике могут случиться положительные изменения. Молчание никогда не приводило к хорошему. Да и разве вы сами отказываетесь от критики в адрес своей работы лишь потому, что получаете там деньги?

Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Колодец не заслужил плевков?

А теперь предлагаю вспомнить тех хоккеистов, кто толком и не высказывался, но обходился не лучшим образом с отечественными клубами.



Особое внимание уделим тем, кто оставил свои клубы во время плей-офф. Легионеры «Салавата», часть игроков, «Сибири» и «Авангарда»… В общем, длинный список. Их сразу же окрестили предателями, «кидалами» — мол, бросили команды во время главного периода сезона, ещё и при наличии действующих контрактов! Тем более когда клубы гарантировали безопасность…



Однако давайте взглянем на эту ситуацию иначе. Спортсмен, чья карьера, как уже сказали, длится относительно недолго, — это не только работник, который старается обеспечить себя и своих близких за короткий срок, но зачастую ещё и человек с амбициями. То есть он хочет добиться результатов, побед, чемпионств и кубков.

С учётом всех этих условий, что мы на самом деле получаем? Хоккеисты, «кинувшие» свои клубы, при этом добровольно отказались от двух главных составляющих своей профессиональной жизни — денег и возможности побороться за кубок. Они оказались перед выбором.



Понятное дело, не обошлось без паники. Но сложились условия, когда и самим россиянам многое было непонятно и неизвестно, когда границы стали закрываться — то есть появилась вероятность, что иностранцам закроют путь домой. Кто в здравом уме обвинит человека в предательстве? Разве это трусость?



Вспомним и более поздние случаи «предательств», уже после плей-офф. Например, ситуацию с Даниэлем Одеттом, которому родители запретили выступать в России при наличии действующего контракта и который пошёл у них на поводу, покинув клуб. Или с Миксом Индрашисом, буквально «кинувшем» «Спартак» из-за ненависти, кажется, всей Латвии в его адрес.



Такое поведение, само собой, является неправильным по отношению к клубам. Конечно, хоккеисты могли бы поступить более тактично, обсудить это с клубами. Тем более, как заявлял финский агент Ярмо Корк, представлявший интересы ряда иностранцев из Суоми в КХЛ, большинство клубов — хоть и не все — пошли игрокам навстречу.

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Но разве защищать своих детей или сограждан — не нормальное поведение? Разве беспокоиться за людей, находящихся в другой, чужой стране, — это странно? Учитывая, что в этой же стране разворачивается крайне непонятная для самих же россиян история с Иваном Федотовым.

Не будем говорить про ситуации с Михаилом Воробьёвым, Анваром Сулеймановым и Владиславом Лукиным, а также с Кириллом Капризовым. Там есть много неизвестных моментов, поэтому судить о них тяжело. Но даже нам, их соотечественникам, не до конца ясно, что происходит. Иностранцам тем более не разобраться, и это всё добавляет очков в копилочку тревожного для них фона.

Так чего же мы ждём от легионеров? От их родителей? От их сограждан? Что они будут спокойно сидеть и принимать непонятную для них обстановку? Странно ожидать этого от других людей, когда сами выливаем шквал критики на иностранных журналистов за любую попытку усомниться, например, в том же Овечкине. Вне зависимости от уровня объективности критики.

Само собой, и представители других стран перегибают палку. Чего стоит только предложение из Латвии сажать в тюрьму игроков за выступление в КХЛ. Но давайте будем честны: конкретно нас это толком и не касается. Обращая много внимания на подобные предложения, мы забываем о более насущных проблемах, описанных выше.



Так точно ли мы должны бессмысленно хейтить бывших легионеров? Нужно ли ненавидеть людей за то, что они просто высказывают иное мнение? Причём мнение, никак не оскорбляющее нас по сути. Или, может быть, стоит понять их беспокойства, а над критикой глубоко задуматься? Решать свои проблемы для будущего ведь намного лучше, чем кидаться бессмысленными обвинениями и искать соринку в чужом глазу.