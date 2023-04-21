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42-летний капитан «Химика» Олег Губин стал MVP Кубка Петрова

42-летний капитан «Химика» Олег Губин стал MVP Кубка Петрова
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Капитан «Химика» Олег Губин получил приз лучшему игроку розыгрыша Кубка Петрова сезона-2022/2023.

42-летний хоккеист принял участие в 20 матчах в плей-офф ВХЛ, в которых забросил шесть шайб, включая три победных, отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при 33 минутах штрафа.

Отметим, что Губин является воспитанником воскресенского хоккея.

Напомним, в Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.

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