42-летний капитан «Химика» Олег Губин стал MVP Кубка Петрова
Поделиться
Капитан «Химика» Олег Губин получил приз лучшему игроку розыгрыша Кубка Петрова сезона-2022/2023.
42-летний хоккеист принял участие в 20 матчах в плей-офф ВХЛ, в которых забросил шесть шайб, включая три победных, отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при 33 минутах штрафа.
Отметим, что Губин является воспитанником воскресенского хоккея.
Напомним, в Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
22:48
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
21:48
-
21:34
-
21:26
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:41
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
19:49
-
19:12
-
19:03
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:23
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:50
Партнерский контент