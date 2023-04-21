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ЦСКА — «Ак Барс» 3:2, третий матч финальной серии плей-офф КХЛ, 21 апреля 2023 года

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии — 2-1
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Дмитрий Воронков с передачи Даниила Журавлёва сравнял счёт. На 33-й минуте Максим Соркин после паса Прохора Полтапова во второй раз вывел вперёд ЦСКА. На 36-й минуте Антон Слепышев, реализовав большинство, забросил третью шайбу армейцев. На 46-й минуте Александр Радулов сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 23 апреля. Команды сыграют в Москве.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 22:12 (5x4)   1:1 Воронков (Журавлёв) – 22:40 (5x5)   2:1 Соркин (Полтапов) – 32:06 (5x5)   3:1 Слепышев (Нестеров, Окулов) – 35:56 (5x4)   3:2 А. Радулов (Адамчук, Юдин) – 45:11 (5x5)
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