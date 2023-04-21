ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии — 2-1

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).
Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Дмитрий Воронков с передачи Даниила Журавлёва сравнял счёт. На 33-й минуте Максим Соркин после паса Прохора Полтапова во второй раз вывел вперёд ЦСКА. На 36-й минуте Антон Слепышев, реализовав большинство, забросил третью шайбу армейцев. На 46-й минуте Александр Радулов сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 23 апреля. Команды сыграют в Москве.
- 21 апреля 2023
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