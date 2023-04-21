Сергей Фёдоров оценил игру 20-летнего форварда ЦСКА Прохора Полтапова

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

«Игра Полтапова? Рад за Прохора. Эта перестановка в тройке для нас не новая и не случайная. Ребята играли уже вместе. Да, это было давно, когда мы улетали на Восток. Он даёт в атаке определённый скоростной режим Максиму (нападающему Соркину. — Прим. «Чемпионата») и Мише (нападающему Григоренко. — Прим. «Чемпионата»). Но я хочу сказать, что он здорово прибавил в тактической борьбе, когда мы без шайбы. И не только он. Есть моменты, которые мы адресовали всей команде. Особенно, когда идём в давление. Прохор растёт, развивается. Для меня не случайна его зрелая игра.

Будет ли у Мамина шанс вернуться на своё место? Банальный ответ — да. Но вы знаете, что Максим получил травму. Мы следим за этим моментом каждый день, ждём новостей завтра утром», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.