«Интересный мальчишка. Давно за ним наблюдаю». Билялетдинов — о 20-летнем форварде ЦСКА

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, 1-2) поделился мнением о 20-летнем нападающем московской команды Прохоре Полтапове.

«Игра 20-летнего Полтапова в составе ЦСКА? Полтапов — интересный мальчишка, я за ним давно наблюдаю. Он показывает свой уровень», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).