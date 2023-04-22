Генеральный директор «Сибири» рассказал, останется ли в клубе защитник Тревор Мёрфи

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о будущем в новосибирском клубе защитника Тревора Мёрфи.
«Ситуация с Мёрфи? Здесь особо обновлений нет. Он ограниченно свободный агент на территории КХЛ, права принадлежат клубу «Сибирь». И тренер должен определить: всё-таки мы делаем ставку на Тревора как основного атакующего защитника, и тогда уже я договариваюсь с агентами по сумме контракта, или какой-то будем готовить трансфер и продавать его права, приобретать другого игрока. Для этого и нужен тренер, он должен определить», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мёрфи набрал 46 (10+36) очков за 62 матча. В плей-офф на счету защитника четыре (2+2) очка в пяти матчах.
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