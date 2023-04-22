«Бросается в глаза класс ЦСКА». Нападающий «Нефтехимика» оценил финал Кубка Гагарина

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов оценил финал Кубка Гагарина и, в частности, третий матч серии между ЦСКА и «Ак Барсом» (3:2). Форвард отметил высокую эффективность нападающих армейского клуба, которые забили три гола с пяти бросков во втором периоде встречи.

«Бросается в глаза класс ЦСКА, исполнительское мастерство их лидеров. В большинстве матчей полуфиналов и финала ЦСКА уступает соперникам по ряду показателей, но посмотрите на реализацию! Вчера во втором периоде из пяти бросков форварды армейцев реализовали три. Крутая статистика, которая говорит об уровне мастерства и командных действий.

Для меня интересных моментов очень много. Бросилось в глаза, как Казань на самые ответственные вбрасывания специально выпускает центрфорварда из другого звена — он выигрывает шайбу и тут же меняется. Именно так в первом матче было реализовано ключевое большинство «Ак Барса». В игре ЦСКА тоже много подкруток. Например, перемены мест форвардов в большинстве, когда Григоренко, Слепышев или Окулов устраивают карусель. Это срабатывало в серии со СКА, есть эффект и в финале. Тот же Григоренко — всё-таки центрфорвард, но в ЦСКА его чаще переводят на фланг, а в роли диспетчера выходит молодой Соркин», — цитирует Галимова Russia-Hockey.ru.

ЦСКА повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Москве 23 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск.