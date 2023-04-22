Крикунов — о третьем матче финала КХЛ: это была нетипичная игра для «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил победу ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2) и отметил большое количество нереализованных моментов у казанской команды.
«ЦСКА по делу победил «Ак Барс». Надо забивать, моментов у казанцев было много, но с одним голом выиграть сложно. Армейцы использовали то, что создали. Это была нетипичная игра для «Ак Барса», им пришлось больше прессинговать и играть в атаке.
Они склонны играть на контратаках, в итоге так забили второй гол. Играла казанская команда неплохо. Не использовали большинство, вот ещё обидный момент. В этой серии ещё всё впереди. «Ак Барс» играл хорошо, жёстко, зло. Минимум шесть матчей будет в этой серии», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
Отметим большое превосходство «Ак Барса» по броскам по результатам матча — 34:15. Второй период казанцы выиграли по броскам со счётом 15:5, однако пропустили три шайбы, забив всего одну. Следующий матч серии состоится в Москве 23 апреля.
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